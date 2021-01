León Leiden “sale” de Tik Tok para demostrar su talento fuera de internet

Tras volverse popular en la red social de Tik Tok por la creación de temas como “Manzana” y “Gitana”, León Leiden quiere que la gente conozca que tiene talento más allá de esta plataforma, por eso presenta un nuevo sencillo en colaboración con el colombiano Manuel Medrano, “Desde que te vi”.

“Deseo que la gente se dé cuenta que estoy trabajando por fuera de la plataforma. Que así como subo videos de hacer temas con una cubeta o más objetos, también colaboró con artistas que no necesariamente son de la comunidad de internet, como Manuel es el primer caso que me arriesgo y que no nace del internet”, comentó el intérprete de 22 años.