Fato y Mónica Vélez y la falta de filtros en las canciones

Con más de 30 años en la industria musical, Fato y Mónica Vélez consideran que las letras de las canciones hoy carecen de calidad, porque no hay filtros que distinguen lo que vale y no lo pena, ya que todo se sube a las redes sociales sin distinción.

“Hoy en día las canciones son pasajeras y efímeras. Creo que esto se debe a que antes la industria era dirigida por expertos en música, pero de un tiempo a la fecha llegó gente que es muy buena en marketing, pero no ven el talento. Entonces la música está en un desbalance, no hay filtros, ahora suenan letras banales y tienen éxito por toda la campaña que se hace a su alrededor, en todos los ritmos, no me refiero sólo a uno”, comentó Fato.

El veracruzano, que tiene dos mil 500 temas registrados, señaló que otro de los problemas de la industria actual es la falta de espacios, porque si bien las redes sociales y plataformas permiten que más personas muestren sus creaciones, muchas veces éstas carecen de profundidad y al no existir programas o estaciones de radio que se preocupen por la calidad, sólo llegan letras superficiales.

“Los autores jóvenes deben tener en mente que no se harán famosos con una sola canción, deben trabajar sus textos bien, es triste ver cómo ahora todo suena igual y la letra es similar y vacía. Les falta pasión y romanticismo”, detalló Fato.

En ese sentido, Vélez señaló que hay compositores que nacen y otros se hacen gracias al esfuerzo y dedicación, pero todos deben pasar por diferentes etapas, y una de ellas es la de observación, que implica estar atento a todo lo que hay cerca, para captar esas ideas que pueden dar pie a grandes temas. “No siempre estoy escribiendo, pero sí estoy cazando ideas y eso es importante”, contó.

Sobre si se puede vivir de la composición, señaló que el trabajo de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) por darle el pago justo a los autores, ahora se puede vivir de la música como compositor cuando se cuenta con un catálogo amplio como el de ellos, por eso invitan a los jóvenes a esforzarse más en sus letras.

RINDEN HOMENAJE A MANZANERO

Ambos autores forman parte de la SACM, sociedad de la que era director Armando Manzanero y a quien recordarán este viernes 15 de enero, Día del Compositor con una bohemia, porque más que un líder era un amigo para ellos.

“Aún estamos en shock. Es difícil aceptar que alguien tan amado, un hombre disciplinado, fuerte, inteligente, apasionado y con vigor hasta el último día de su vida. Estamos tristes, pero agradecidos y contentos de haber colaborado con él y sabemos que alguien como Manzanero no se muere nunca, se queda en cada canción que hizo”, comentó Vélez.

POR PATRICIA VILLANUEVA VALDEZ

PATRICIA.VILLANUEVA@ELHERALDODEMEXICO.COM