Marisol González afirma que alguien cercano a ella murió por Covid-19

El inicio de este 2021 no ha sido nada sencillo para la conductora de televisión Marisol González, ya que han salido rumores de su supuesta enemistad con Galilea Montijo y por si fuera poco, alguien cercano a ella falleció a consecuencia del Covid-19.

La exesposa del jugador de futbol Rafael Márquez comentó que ella también se estuvo enferma de coronavirus, incluso recién superó el malestar, por lo que se incorporaría a la brevedad al programa Hoy.

"Pesé que me iba a sentir un poco más cansada, pero me dijeron que a lo mejor después voy a sentirlo, ahorita gracias a Dios no lo sentí, tal vez de lo mismo que estaba contenta de regresar, pero agradezco que todo salió bien", detalló.

Sin embargo, González negó que haya sido su chofer quien la contagiara de Covid-19, debido a su conductor habría contraído el virus mucho antes. "Sí (el falleció), fue algo muy triste para todos, pero bueno, todos los días lo vamos a extrañar. Era parte de la familia, lo queríamos muchísimo", señaló con tristeza.

De igual forma, la conductora desmintió que exista una áspera relación con Galilea Montijo, al contrario, afirmó que la admira y que la conoce desde hace años.

"Como compañera, Galilea es una tipaza y nada que ver lo que dicen […] la conozco de muchos años y siempre ha sido un amor conmigo", dijo Marisol González.