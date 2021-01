El sensual baile de Alex Garza en bikini: VIDEO

La regia Alex Garza es sin duda en una de las conductoras más atractivas de la televisión mexicana actualmente.

Actualmente la espectacular conductora de Corazón Grupero en TV Azteca forma parte del programa de radio Ya Párate.

Alex Garza nació en Monterrey, Nuevo León, en 1988 y es actriz y cantante, ya que recordemos que formó parte también de La Academia de TV Azteca.

La conductora y actriz deleita la pupila a todos sus seguidores en Instagram con fotografías en las que no tiene reparo en presumir.

Con más de 700 mil seguidores, Alex Garza es una de las conductoras que debes seguir sí o sí en la red social Instagram.

Recientemente compartió un video en un sensual bikini que sin duda deleitó a todos sus seguidores con su belleza.

“Lo importante no es quien baila mejor, si no quien goza más...”



Aplica pa todo en la vida!



Lindo miércoles de:

“NO ESTOY EN LA PLAYA ES UN VIDEO VIEJO NO ESTÉN DE HATERS”