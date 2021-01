¿Deprimida? Irán Castillo preocupa a sus fans al hablar sobre suicidio

La actriz Irán Castillo se colocó este fin de semana en medio de la polémica, pues habló a través de sus redes sociales sobre el suicidio, lo que de inmediato captó la atención de sus seguidores, quienes no dudaron en brindarle su apoyo y preguntar sobre su estado de salud.

Aunque todo se trató de la promoción de la obra “Habitación 306”, en la que participa, hizo una fuerte revelación en la que asegura que alguna vez sí pensó en terminar con su vida.

La obra trata sobre la vulnerabilidad de las personas y cómo ello puede llevarlos, en algún punto de su vida, a tomar la decisión de suicidarse. Tema relevante ante la pandemia de Covid-19 que mantiene en confinamiento, algunas veces solitario, a las personas.

Foto: Instagram

¿En depresión?

Aunque la charla estuvo enfocada en el tema del que trata de puesta en escena, la actriz señaló que sí ha pensado en el suicidio debido a momentos complicados por los que atravesó.

“Yo no creo que haya un ser humano que en un arranque que haya tenido de crisis, de desesperación, de enojo no haya pensado de repente: ‘Ay, ya no quiero vivir’, pero claro, una cosa es pensarlo y otra es llevarlo a cabo”, dijo.

La actriz se suma a los famosos que realizan obras a través de streaming debido a la pandemia por Covid-19, esto con su más reciente participación en “Habitación 306”.

