J Balvin muestra avances de su LUCHA contra la DEPRESIÓN: 'Me estoy aliviando': VIDEO

El cantante colombiano J Balvin informó que se encuentra batallando en contra de la depresión y ansiedad, padecimientos que presenta desde hace algunos meses.

Balvin grabo un extenso video en donde dio detalles sobre esta situación que lo afecta. A través de sus redes sociales hizo público este material.

"Les voy a decir algo y solo lo voy a decir una vez. Me estoy aliviando, ¿ustedes saben qué significa eso? Ustedes no saben qué significa eso", apuntó el cantante.

En buen camino

J Balvin agregó que ha soportado esta enfermedad por más de cinco meses en donde su estado de ánimo no es el mejor. Pero poco a poco se ha ido recuperado.

A pesar de que ha visto una mejoría considerable en su salud, no canta victoria pues sabe que el proceso es lento, pero va en buen camino para estar de vuelta.

"No voy a celebrar porque se me acaba el efecto y ahí sí me jodo", señaló el exponente del género urbano, quien ha hablado de manera abierta su estado de salud mental con el objetivo de ayudar a demás personas.