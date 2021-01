Posible DEMANDA de Gabriel Soto por PIÑATA no procedería: "No utilizamos su imagen"

Hace unos días, el actor, Gabriel Soto se convirtió en tendencia en Twitter después de la filtración de un video íntimo, el cual también fue objeto de memes y burlas en redes sociales.

Uno de los más sonados fue la creación de una piñata recreando el video viral, a lo que el protagonista de telenovelas como "Soltero con hijas", "Mi marido tiene más familia" y "La verdad oculta" aseguró que procedería de manera legal.

¿Qué piensa el negocio?

Durante una entrevista con el programa "Ventaneando", Dalton Javier Ramírez, dueño del famoso negocio, expresó su tranquilidad ante la amenaza del actor ya que tomaron todas las medidas necesarias para evitar una demanda.

La piñatería, la cual ha creado figuras de Hugo López-Gatell, coronavirus y cualquier otro personaje "famoso", detalló que la creación de Gabriel Soto no se encuentra a la venta, pues solo la exhibieron en sus redes sociales.

"Al parecer no hemos infringido ni un delito porque, primero, no hemos vendido ninguna piñata... Para empezar, como la piñata está desnuda, no la podemos exhibir en nuestro local, pero en sí, la piñata no está a la venta", detalló.

Finalmente, Dalton Javier Ramírez señaló que en ningún momento se utilizó el nombre e imagen de Gabriel Soto, pese al gran parecido que se mostró en la publicación en redes sociales.

"Cabe señalar que la piñata es un hombre desnudo, con barba, no le pusimos su fotografía ni su nombre, en la piñata no está en ningún momento el nombre de Gabriel Soto", apuntó.