Nuevo caso de Covid-19 en VLA; Sergio Sepúlveda da positivo: “estoy tranquilo, sé que me cuide”

La pandemia de Covid-19 continúa afectando al mundo a pesar de la existencia de la vacuna, la cual cabe señalar no evita el contagio o representa una cura para esta nueva enfermedad, y así como toda la población los famosos no están exentos de contagios.

Ese fue el caso del conductor del matutino de TV Azteca, Venga la Alegría, quien esté mañana en el inicio del famoso programa, informó, a través de un enlace desde su casa donde se mantiene aislado, que dio positivo a Covid-19 desde el pasado viernes.

Según narró el conductor, fue desde el pasado viernes y entre el domingo y lunes cuando presentó los primeros síntomas, siendo la pérdida de olfato el primer punto de alarma que detectó.

Triste y enojado por el contagio, pero tranquilo por saber que se cuidó

El carismático y querido conductor señaló desconocer en qué lugar se contagios, pues recalcó que siempre va del trabajo a su casa todos los días, sin embargo, se dijo tranquilo porque sabe que en el foro de Venga la Alegría todos se cuidan y aunque aparecen a cuadro sin cubrebocas, fuera de cámaras todos se cuidan y respetan las medidas sanitarias.

En este sentido se dijo enojado y triste por no poder estar con sus compañeros, pero tranquilo con su conciencia debido a que ninguno de sus compañeros ha dado positivo al coronavirus por su culpa.

Aislado y monitoreando a su familia

Debido a su contagio Sergio se encuentra aislado en casa siendo monitoreado, por lo que constantemente se mide la temperatura y el nivel de oxigenación para evitar cualquier complicación.

En tanto a su familia, tampoco han presentado síntomas, sin embargo, también se mantienen resguardados en casa bajo observación. Por ello para descartar o confirmar algún contagio en su núcleo familiar, la familia del conductor se realizará la prueba este día.

En este sentido el conductor destacó que ayer se realizó una placa en los pulmones la cual mostró que de momento todo se encuentra bien; finalmente pidió a todos los televidentes que no bajen la guardia y se cuiden pues la pandemia no ha pasado y a pesar de que ya existe una vacuna esta no es garantía para no adquirir el nuevo virus.