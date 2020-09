Producciones locales, prioridad de artistas latinos

Hollywood es la meca de la industria del entretenimiento, el sueño de actores, de ahí la constante presencia de artistas latinos en el vecino país, sin embargo, no todos apuntan sus metas hacia ese mercado. Rodrigo Murray, Ilse Salas, Arath de la Torre y Juan Pablo Medina consideran que cada vez hay mejores producciones en México y Latinoamérica, y prefieren dejar huella en su país de origen.

“Me interesa trabajar en mi país, me parece que es importantísimo hacerlo, pasar la estafeta a las generaciones que vienen, por eso doy clases en la universidad, pero creo que esa es la obligación de cualquier profesionista, generar cambios en sus áreas. Me considero un trabajador responsable y quiero dar lo mejor de mí en cualquier lugar”, afirmó Murray, uno de los actores más activos en cine, televisión y teatro mexicano.

Para Murray el nivel de actuación que hay en tierra azteca no le pide nada a ningún otro mercado, considera que no sólo hay buenos y extraordinarias actores, también hay un equipo detrás de cada proyecto increíbles, más bien es que hay menos producciones que en otros países, menos estímulos fiscales y sin tanta importancia a los premios.

“Las producciones no se avientan quizá a tanto, pero México es el gigante de Latinoamérica y del mercado hispano, es un orgullo y honor trabajar aquí, poder escoger los proyectos”, agregó Rodrigo, quien actualmente participa en la tercera temporada de “Renta Congelada”.

Arath de la Torre considera que el sueño americano existe en todas las áreas, así como para sus colegas es aspiracional ir a Hollywood, lo mismo pasa con un ingeniero aeronáutico desearía trabajar en la NASA. Sin embargo, es una ilusión que nunca ha estado tan arraigada en él.

“Si fuera mi prioridad, me hubiera ido desde hace muchos años y no. El modelo de hollywood es muy aspiracional y fugas a la vez. Aquí tengo una carrera consolidada, vivo feliz, mi mayor sueño es ver crecer a mis hijos y estar tranquilo. Además, me importa mucho mi país, tengo las herramientas para hacer las cosas donde yo quiera”, comentó De la Torre.

Mientras que Ilse Salas considera que el verdadero sueño es internacionalizar la carrera, más allá de si es en Hollywood, Latinoamérica o Europa; no niega que sería fantástico trabajar en Estados Unidos y felicita a sus compañeros que lo han hecho, pero tiene claro que su perfil y aspiraciones no van para allá.

“Mi ilusión es hacer cine y todas las noches me duermo pensando en el cine mexicano y lantino, porque es donde veo las propuestas más interesantes, quizá son menos glamorosas porque nuestros países son así, yo apunto mi mirada más al sur del continente”, detalló la actriz de “Amores modernos”.

Para Juan Pablo Medina, las plataformas digitales permiten que la carrera de los actores se internacionalice, sin necesidad de trabajar directamente en un país extranjero, por eso se siente afortunado de que en los últimos dos años y medio ha tenido la oportunidad de escoger sus proyectos.

“Me encantaría trabajar en Estados Unidos, Latinoamérica o Europa, pero ahora ya no es necesario esperar la oportunidad de llegar a esos mercados, ahora con todas las producciones digitales, lo haces. Tampoco es mi meta irme a otro lado, amo estar aquí, estar cerca de mi familia, disfrutar el momento y de proyectos de mayor calidad”, dijo.

DATOS

Rodrigo Murray es hijo del reconocido actor argentino Guillermo Murray.

Murray ha hecho algunos trabajos en el extranjero, pero se concentra en México.

Arath de la Torre paró su participación en la película “The Puzzle Factory” por la pandemia del coronavirus, pero espera retomarla, cuando la enfermedad lo permita.

De la Torre también trabaja mucho en teatro, durante la pandemia ha presentado obras vía streaming.

Tras sus estudios en teatro, Ilse Salas debutó como conductora de la barra infantil de Canal 11.

Salas hizo su primera película en 2010, pero destacó su trabajo en “Güeros” (2014), de Alonso Ruizpalacios.

Juan Pablo Medina logró mayor reconocimiento, tras su trabajo en “La Casa de las Flores”.

Juan Pablo protagoniza la película “El Club de los Idealistas”, la cual se estrena el 24 de septiembre.

Por Patricia Villanueva Valdez

[email protected]

