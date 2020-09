Mamá de Lupillo Rivera le había advertido de su romance con Belinda: “Fíjate dónde estás poniendo el ojo”

Doña Rosa Saavedra, mamá del cantante Lupillo Rivera, habló sobre la fugaz relación que tuvo su hijo con la cantante Belinda y encendió las redes con sus declaraciones, en donde además reveló que no tuvo la oportunidad de conocer a la cantante en persona.

La matriarca de la familia Rivera confesó, durante una entrevista en el programa Ventaneando, que al inicio de la relación entre su hijo y Belinda le hizo una advertencia a Lupillo sobre el romance que nació en detrás del escenario del reality show de TV Azteca, La Voz México.

Rosa Saavedra declaró durante el programa que solo conoció a la artista por teléfono: “Sólo por teléfono la saludé... Sí (le caía bien Belinda), no la traté, no tuve tiempo de tratarla”, declaró la mamá del popular artista.

Le hizo una advertencia

Doña Rosa aseguró durante la entrevista que al poco de conocer que su hijo Lupillo había iniciado una relación con Belinda, le hizo una observación: “Yo le dije a Lupe: ‘fíjate dónde estás poniendo el ojo’. Algo tengo para mis hijos que cada que me traen a una novia o una amiga yo le digo a Dios ‘te lo encargo' y el señor sabe si se la deja o se la lleva... ‘si no quítasela antes de que sufra más’”, respondió la mamá de Jenni Rivera.

A casi un año del término de aquella relación entre Lupillo y Belinda, Doña Rosa le deseó a su hijo que encuentre una nueva novia, además que la cantante pop sea feliz: “Cada quien merece ser feliz, ojalá sea feliz ella. Me gustaría que él se encuentre otra b, porque no es bueno que el hombre esté solo, entonces me gustaría que se encontrara a una novia... creo que ya la tiene pero aún no dice nada”, concluyó la matriarca de la familia Rivera.

El noviazgo entre Lupillo y Belinda inició hace más de un año detrás de las grabaciones del reality show de TV Azteca, La Voz México, y aunque ambos lo negaron en un inicio, la noticia se convirtió en tendencia cuando la prensa notó el tatuaje que Lupillo Rivera se hizo en uno de sus brazos, en donde grabó el rostro de la diva del pop.

Fue hasta octubre del año pasado cuando el intérprete reconoció la relación y dio algunos detalles de romance, el cual no duró el tiempo que muchos esperaban. Desde inicios de agosto de este 2020 Belinda dio a conocer a su nuevo novio; Christian Nodal, quien también es coach en el reality de televisión.

¿Eres víctima o testigo de un delito? Entonces acércate a ‘La H que te escucha’ y emite tu denuncia ciudadana. pic.twitter.com/3VpNig4zjH — El Heraldo de México (@heraldodemexico) November 7, 2019

Por Redacción Digital El Heraldo de México

Mypr

¿Te gustó este contenido?