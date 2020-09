Guerreros 2020: Duelo de amor enfrenta a Estefanía y Potro vs Dariana y Said VIDEO

View this post on Instagram

La segunda victoria en el marcador de la semana se la llevan los Leones, pero las Cobras no van muy atru00e1s y hoy todo puede suceder... u00a1Recuerda que por u00fanica ocasiu00f3n nos vemos en punto de las 9:00 p.m. para vivir la adrenalina! ud83dudcaa #Guerreros2020 #TieneActitudGuerrera #YoSoyLeu00f3n