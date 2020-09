Con palomas blancas despiden a Xavier Ortiz en su funeral: VIDEOS

Tras más de 24 horas de que el cuerpo del cantante y actor Xavier Ortiz permaneciera en el Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses, el organismo realizó la tarde de este martes la entrega del cuerpo del exintegrante del grupo Garibaldi.

Hasta el edificio de la dependencia acudió la exesposa del artista, Clarissa de León, para que le fuera entregado el cuerpo de Xavier Ortiz. También arribó al lugar Sergio Mayer, con la finalidad de agilizar los trámites. Al llegar declaró a la prensa: “Déjenme checar, con mucho gusto, les doy mi palabra. Salgo y los atiendo,” para enseguida ingresar a las instalaciones.

Xavier Ortiz permaneció muchas horas en el Instituto de Ciencias Forenses ya que de acuerdo a lo informado por los medios, las autoridades querían descartar que haya habido algún tipo de violencia detrás de esta trágica muerte.

Tras ser entregado a sus familiares, el cuerpo del cantante arribó a la funeraria en donde solo lo esperaban familiares cercanos y amigos, ya que debido a la pandemia no se vio presencia de celebridades.

Se inició una investigación

Sergio Mayer declaró a la prensa este martes que “Tuvimos que hacer la identificación del cuerpo, que fue la parte más dura y más fuerte. (…) Se tiene que quedar el cuerpo aquí porque tiene que estar en investigación. Si en algún momento lo tienen que inhumar lo van a tener que inhumar, y no se puede cremar porque así lo dice la ley. La ley dice que debe estar por lo menos 6 seis años, en caso que se tenga que inhumar. No se puede cremar, no se puede llevar a otro estado porque está en una investigación,” señaló durante una entrevista transmitida por Televisa.

Sergio Mayer, quien fue amigo durante muchos años de Xavier Ortiz, condenó que tras la muerte de su compañero se lucre con su tragedia, ya que se comenzó a difundir que existen fotografías de cómo fue encontrado el cuerpo del actor, tras su muerte.

Ante esto Mayer advirtió: “Que sepan quien haga uso indebido, comercialice, venda, imprima, distribuya dicho material, tendrá consecuencias jurídicas. Los invito a que hagan la denuncia a que si alguien se las ofrece, hagan la denuncia con las autoridades correspondientes, porque esto ni es ético ni es legal,” señaló.

Despiden a Xavier con palomas blancas

Este miércoles se dieron a conocer en diversos medios de comunicación las imágenes del sepelio del actor Xavier Ortiz; en las grabaciones se ve a los familiares despedir con palomas blancas al cantante, quien además de ser exintegrante del grupo Garibaldi fue modelo, productor, presentador, dentista y cirujano.

Se realizó el funeral de Xavier Ortiz en Guadalajara, Jalisco. uD83DuDC47uD83DuDC47uD83DuDC47 pic.twitter.com/HRSKbLES1P — TelevisaEspectáculos (@TvsEspectaculos) September 9, 2020

De acuerdo con versiones difundidas en diversos programas de espectáculos que citaron como fuente a la hermana del artista, Olga, la causa de muerte de Xavier Ortiz habría sido el suicidio.

#PublimetroGuadalajara

Clarisa de León y el pequeño Javier llegan a la iglesia de Nuestra Señora del Sagrado Corazón para la misa de cuerpo presente de Xavier Ortiz pic.twitter.com/qAn7AUmryp — Publimetro México (@PublimetroMX) September 9, 2020

Así despiden al gran Xavier Ortiz... todos los detalles en @deprimeramano @ImagenTVMex pic.twitter.com/UMyfBeHPFS — Mariana Zepeda uD83DuDCAB (@Mariana_Zepeda) September 9, 2020

En su cuenta de redes sociales, Olga Ortiz respondió a la publicación de una persona quien preguntaba por la muerte de su hermano, Xavier Ortiz: “Mira soy su hermana y muy a mi pesar te digo que se suicido estamos en shock sabíamos que estaba muy deprimido por el aislamiento, la falta de ingresos y una separación muy tormentosa apenas acababa de vender su casa y tenía dinero estamos tan sorprendidos voy rumbo a Guadalajara,” se lee en la publicación difundida en Twitter.

Mira soy su hermana y muy a mi pesar te digo que se suicido estamos en shock sabíamos que estaba muy deprimido por el aislamiento, la falta de ingresos y una separación muy tormentosa apenas acababa de vender su casa y tenía dinero estamos tan sorprendidos voy rumbo a Guadalajara — Olga Ortiz Ramirez (@quimicaolga) September 7, 2020

¿Eres víctima o testigo de un delito? Entonces acércate a ‘La H que te escucha’ y emite tu denuncia ciudadana. pic.twitter.com/3VpNig4zjH — El Heraldo de México (@heraldodemexico) November 7, 2019

Por Redacción Digital El Heraldo de México

Mypr

¿Te gustó este contenido?