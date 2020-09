Carmen Salinas presume que le prestó dinero a Xavier Ortiz y nunca le cobró

Xavier Ortiz, el ex integrante del grupo Garibaldi se quitó la vida a los 48 años de edad el pasado 7 de septiembre. La noticia la dio a conocer su amigo cercano y ex compañero de la agrupación, Sergio Mayer y causó decenas de reacciones entre sus ex compañeros y artistas en general.

Una de ellas fue Carmen Salinas, quien lamentó la pérdida del actor y se dijo estar profundamente triste. Además, declaró que hubo un momento en que la actriz ayudó económicamente al acaecido actor y cantante. Las palabras de la actriz causaron molestia y polémica entre algunas personalidades del medio artístico.

Rodeada de polémicas

No es la primera vez que la actriz Carmen Salinas sea partícipe de varias polémicas, como la última vez que le dijo a Ninel Conde que fuera con el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard para que le ayudara a resolver su lío con Giovanni Medina por la Custodia de su hijo.

También cuando se mofó de la enfermedad de Thalía o cuando desató la furia de Niurka Marcos por declarar que Edith González había sido la mejor Aventurera.

Por Redacción Digital El Heraldo de México

