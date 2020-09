Livia Brito aparece ESPECTÁCULAR en Hoy, ¿sustituye a Andrea Legarreta?: VIDEO

La mañana de este martes 08 de septiembre al inicio del programa matutino Hoy se dio a conocoer que Livia Brito estaría como conductora invitada toda la emisión, y la actriz lució despampanate con un atuendo entallado en color negro.

Livia Brito en las últimas semanas ha estado en el ojo del huracán luego de que se vio involucrada en el ataque a un fotoperiodista que le tomó unas fotografías mientras ella estaba en la playa, este acto le ha hecho perder varias propuestas de trabajo como la participación estelar en una telenovela de Juan Osorio.

La actriz nacionalizada mexicana, compartió en sus redes sociales que estaría como invitada en la emisión matutina que está bajo la producción de Magda Rodríguez, por lo que fanáticos y haters de Brito estuvieron al pendiente de su participación.

Así fue su presentación

El encargado de presentar a la actriz como conductora invitada fue de Raúl “El Negro” Araiza quien la llenó de halagos y piropos, mientras que Livia Brito visiblemente nerviosa agradeció el cálido recibimiento.

“Gracias, gracias, muchas gracias, muy nerviosa pero aquí estoy”, dijo Brito

Las reacciones

Como era de esperarse las reacciones en redes sociales no tardaron en aparecer pues la mayoría de ellos piden que no se le dé oportunidad a la actriz ya que ha demostrado ser una persona clasista y racista, otros más piden respeto a los televidentes pues no perdonan la agresión al fotógrafo ni las malas expresiones que ha hecho en contra de los mexicanos.

Por: Redacción Digital El Heraldo de México

