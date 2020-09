Las polémicas palabras que los exnovios de Belinda le han dedicado

Luego de que la relación amorosa entre Belinda y Christian Nodal fue revelada, se convirtieron en la pareja del momento.

Esta misma atención ha provocado que los usuarios se cuestionen sobre el pasado de la cantante, quien anteriormente es perseguida por los conflictos que ha tenido a lo largo de los años con sus exparejas como futbolista Giovani Dos Santos, el mago Criss Angel y el cantante Lupillo Rivera.

A continuación te mostramos una serie de polémicas declaraciones de las exparejas de Belinda que desafortunadamente pronunciaron.

Giovani Dos Santos

Aunque la cantante aseguró que su noviazgo terminó en los mejores términos, años después comenzó una disputa entre ambos. Todo se origino por un comentario en Twitter en julio de 2014 en video de Giovani en aparente estado de ebriedad. En el Belinda le pidió que se cuidara, pero él respondió con un “veo que todavía me extrañas”.

Muchos hablan de Lupillo Rivera pero el único amor real de Belinda ha sido Giovani Dos Santos.



La “beli-señal” era LA señal de amor entre los 2 y nunca más tuvo algo así Belinda. Se tiene que decir y no pasa nada. pic.twitter.com/CdYiPDhQc4 — Sebastián Damm (@ElTuiteroDamm) August 7, 2020

Criss Angel .

Belinda conoció al mago en Las Vegas, Estados Unidos, pero debido a la distancia y el trabajo esa relación terminó en septiembre del 2017. La ruptura no fue muy bien recibida por Criss Angel, pues comentó en sus redes sociales: "No escuches a tu corazón. Escucha tu voz interior. Yo debería. El amor no viene con un precio… la honestidad debe ser siempre. Mentir acerca de quién eres o quién soy no lo hace cierto. Esta lección me costó millones que enriquecieron a una verdadera maestra del engaño”. La cantante se defendió diciendo: “Criss Angel es el maestro del engaño, no yo”.

Luego vino Criss Angel. El ilusionista y la cantante iniciaron tórrido romance por allá del 2016. La infidelidad del showman volvió a ser la constante en la relación de Belinda y ya sabemos cómo termina eso



Ojo, primero Belinda no quería hacerlo público, luego todo se descubrió. pic.twitter.com/y3Ez6jERLk — Amy Farías ? (@am_faru) September 2, 2020

Lupillo Rivera

Aunque siempre prefirieron mantener su relación oculta, el cantante de regional mexicano no dudo en declarar que: “Nunca me voy a olvidar de Belinda, la verdad. Eso sí lo digo públicamente, nunca me voy a olvidar de ella y punto”.

Lupillo Rivera viendo las historias de Belinda y Christian Nodal pic.twitter.com/vJnxvQPtpk — Nazul (@nazulmx) September 6, 2020

Por Redacción Digital El Heraldo de México

mavr

