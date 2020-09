El Nuevo Orden de Naian González

Naian González ha trabajado en series estadounidenses y mexicanas desde hace nueve años, pero en ningún proyecto sintió el desafío tan fuerte como en Nuevo Orden, la cinta de Michel Franco que compite por el León de Oro en la actual edición del Festival Internacional de Cine de Venecia.

Sus papeles en Gotham, The Devil You Know y Crónica de Castas, no los compara con la preparación que tuvo que hacer para Mariam, en esta nueva historia y aunque no quiso dar detalles, explicó que actuar bajo las órdenes de Michel Franco es como trabajar en una relojería, en donde todo debe ser preciso.

“Es evidente el reto de mi personaje, no les puedo decir, pero se darán cuenta de inmediato, fue complicado, todo se hizo de manera precisa y con una ejecución actoral impactante”, mencionó Naina. El filme se exhibe este jueves en la Mostra de Venecia.

Agregó que Michel Franco cuida cada detalle, no bromea con nada y recordó que en una toma de Diego Boneta, su coprotagonista, en la que el cineasta mexicano le hizo repetir, haciéndole hincapié en que no pestañeara.

“Es impresionante, porque Franco tiene un estilo particular, nos pidió que estuviéramos por debajo del tono actoral, que dejaramos que la historia se contara con los movimientos de cámara y encuadres. Franco por una parte es muy teatral, porque hicimos tomas de secuencias largas, fue un reto”, comentó la actriz.

González es hija de la actriz Nailea Norvind, hermana de Tessa Ía y Camila Sodi, aunque tiene nueve años de carrera, trabaja más en Estados Unidos, por eso está contenta con su participación en el filme de Franco; sabe que esto le dará mayor proyección, tal como sucedió con Tessa, quien protagonizó, Después de Lucía.

Sin embargo, consideró que con la situación de la pandemia por el coronavirus, es difícil prever qué puede venir en el futuro, porque son tiempos cambiantes, por eso quiere que la gente disfrute y reflexione con la historia que presenta Nuevo Orden.

Naian contó que la película es una distopía de la Ciudad de México, un mundo imaginario de una sociedad con varias diferencias desiguales y notorias, que afecta a todas las clases sociales de distintas maneras y con eventos que marcan la historia. Cree que es un proyecto que refleja situaciones civiles que han surgido en varias partes del mundo, por eso la importancia de ir a un festival como Venecia a proyectarla.

DATOS

Este año se sumó al elenco de la segunda entrega de “Sexo, pudor y lágrimas ”.

”. La fotografía es otra de sus pasiones y cada que puede la práctica.

Actualmente se encuentra escribiendo su segundo largometraje y en la producción de un filme que hizo con una amiga y lo estrenarán el año que viene.

Se sintió halagada cuando Michel Franco le dijo que había hecho el personaje de esta película, pensando en ella.

En la cinta también participa el actor Darío Yazbek.



NÚMEROS



2012 participó en “Todo el mundo tiene a alguien menos yo”.

2018 ganó Mejor actriz en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) por su trabajo en “Leona”.

FRASE

“Es un logro ir a Venecia, estoy orgullosa de todo el equipo y estamos emocionados que se haga la muestra de cine y se reactive la industria, supongo que será dentro de condiciones diferentes y siguiendo lineamiento sanitarios, pero como no tengo con que comparar, porque es mi primera vez en un evento así, lo disfrutaré al máximo”, comentó.



POR: PATRICIA VILLANUEVA VALDEZ

[email protected]

BGM

Escucha y descarga todos los episodios de ‘¿Qué fue de…?’

¿Te gustó este contenido?