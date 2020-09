Actor de Televisa denuncia irregularidades en muerte de su padre por Covid-19; pide ayuda en redes

Fue por medio de sus redes sociales que el actor Ricardo Franco pidió ayuda a sus colegas, seguidores y toda aquella persona que pudiera ver su publicación, pues el histrión comunicó que su padre había fallecido y que no le querían entregar su cuerpo.

De acuerdo con el propio actor, su padre murió en las instalaciones de un hospital del IMSS en Aguascalientes, sin embargo, revela que las causas de la muerte de su padre no han sido reveladas con certeza pues aunque a él y a su demás familia le dijeron que había sido por COVID-19, ellos no estaban seguros del diagnóstico.

“Banda, estoy pasando por un momento difícil, hoy se murió mi papá por supuesto covid, lo cual no tenemos la confianza y certeza de que así fue; estuvo hospitalizado en la Clínica 1 del IMSS de Aguascalientes", dijo.

Debido a las supuestas causas de la muerte, personal médico indicó a Ricardo Franco que el cuerpo de su padre sería cremado inmediatamente el actor pidió que no fuera así y que se le hiciera una autopsia pues no estaban seguros de las causas de su muerte.

“Acabo de recibir una muy mala noticia, banda, no me gusta llamar la atención en redes ni nada, pero me siento impotente y mal. Mi papá acaba de fallecer hoy a las 6 de la mañana y mi mamá está intubada por supuesto covid. Cumplí 40 el 4 de septiembre y le quiero dedicar mis 40 años a mi papá con estos globos, a mi papi que se lo llevó ya Dios", dijo.