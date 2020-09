Sergio Mayer, conmovido por la muerte de su amigo Xavier Ortiz 

La tarde de este lunes, el diputado Sergio Mayer informó en Twitter de la muerte de su ex compañero de Garibaldi, Xavier Ortiz, momentos más tarde compartió un video de escasos segundos donde visiblemente emocionado explicó que no daría entrevistas, porque no estaba listo.

“Amigos, compañeros de los medios de comunicación, agradezco sus comentarios y condolencias, espero comprendan que no puedo responder ahorita. No puedo ni hablar, tengo la cabeza en otro lado y especialmente mi corazón”, dijo con la voz entrecortada y continuó: “Espero comprendan que no puedo responder llamadas ni hacer entrevistas, gracias por estar presentes”.

Momentos después compartió en Instagram un emotivo mensaje: “Aprovecho este medio para decirles que estoy lastimado, devastado por la pérdida de un gran amigo, de un hermano, porque hay hermanos que son de sangre y otros se escogen para la vida, y él era mi hermano, porque así lo decidimos los dos. Comparto con ustedes la lamentable pérdida de Xavier Ortiz, que muchos de ustedes lo conocen como el ‘Conejo’, compañero y hermano de Garibaldi. Te amo Xavier”.

Sergio y Xavier fueron compañeros en el grupo Garibaldi en los 90, junto a Charlie López.

Pilar Montenegro, Luisa Fernanda Lozano, Katia Llanos, Victor Noriega y Patricia Manterola, de hecho fue con esta última intérprete con quien Ortiz se casó en 1999, poco después se separaron.

Desde 1989, la agrupación conquistó a los mexicanos con temas bailables como "Que te la pongo", "Banana" y "La Ventanita", el mismo Mayer ha comentado lo divertida y buena etapa que pasó con sus amigos en el grupo.

Aún se desconoce la causa de muerte de Ortiz, quien en los últimos meses tenía un negocio de cubrebocas y gel antibacterial, para sobrellevar los gastos, ya que por la pandemia del coronavirus todos los eventos fueron cancelados.

El diputado Sergio Mayer, a punto del llanto, informa sobre la muerte de Xavier Ortiz, ambos ex integrantes del Grupo Garibaldi. pic.twitter.com/oIxq7JhVNe — Alberto Tavira (@betotavira) September 7, 2020

Por: Patricia Villanueva

