¿Por qué Frida Sofía pide a Ninel Conde que vaya al psiquiatra? Esto es lo que se sabe de la pelea

De nuevo Frida Sofía da de qué hablar, en esta ocasión se le fue a la yugular a Ninel Conde y es que la Bombón Asesino reveló que ella y su expareja Giovanni Medina están complotando en su contra.

Y es que Ninel Conde recientemente compartió fotografías de su nuevo amor, quién es más joven que ella y que en el pasado sostuvo una relación sentimental con la hija de Alejandra Guzmán.

Larry Ramos es el nombre de la nueva pareja de Ninel Conde y ya ha circulado en varios medios de comunicación mucha información sobre él, la cual no lo deja bien parado pues entre demandas, procesos de divorcios y fraudes el nombre del nuevo amor de “La Bombón Asesino” se ha visto involucrado.

De acuerdo al programa Chisme No Like, el presentador Javier Ceriani reveló que el ahora novio de Ninel Conde utiliza fotografías íntimas de sus parejas que él mismo toma, para alardear con sus socios.

Además tanto Ceriani como Elisa Beristain mostraron pruebas de una de las demandas que acusan a Larry Ramos de enriquecimiento ilícito e incumplimiento de contrato, ésta fue interpuesta nada más y nada menos que por la cantante Alejandra Guzmán y otras personas más.

Por otra parte, el conductor de Chisme No Like aseguró que la “Bombón Asesino” le fue infiel al padre de su hijo Emmanuel a quien no ve desde hace algunos meses, con este hombre quien es mucho más joven que ella.

Luego de que se dieran a conocer en diversos medios de comunicación la información sobre quién es y en qué está involucrado Larry Ramos, en el programa de Gustavo Adolfo Infante, “De primera mano”, el periodista dio a conocer un mensaje que Ninel le envió a Frida Sofía.

Pues Infante aseguró que él habló con Ninel para cuestionarse sobre lo que Frida Sofía y diversos medios habían dicho sobre su actual pareja.

Fue por medio de sus redes sociales que Frida Sofía, fiel a su estilo no se quedó callada y se le fue con todo a Ninel Conde luego de que la Bombón Asesino diera las declaraciones a Gustavo Adolfo Infante.

“Ay ninelita…ni te conozco ni me interesa tu vida, A mi simplemente me preguntaron que si conocía a Larry y respondí. Creéme, en mi vida he hablado o he visto a tu ex. Y no quiero ser grosera pero ya que dices que “que puede esperar de alguien que habla mal de su mamá” yo te respondo “Pues que se puede esperar de una mujer en plena guerra por la custodia de su hijo mal nutrido, privatiza andar defendiendo lo indefendible y queriendo tener otro hijo?!” y no de cualquiera…creo que ya es tiempo e ir con el psiquiatra…bendiciones”