Andrés García confiesa que se encuentra en la RECTA FINAL de su vida ¿qué enfermedad sufre?

View this post on Instagram

CUMPLEAu00d1ERO DE HOY Andres Garcia ,(24 de mayo de 1941). El gran actor mexicano. En la foto :como German Gallardo en la telenovela venezolana u0026#34;La mujer prohibidau0026#34;(Venevision.1991). #AndresGarcia #actormexicano #Lamujerprohibida #1991 #telenovela #GermanGallardo #personaje #telenovela #Venevision #felizcumpleau00f1os