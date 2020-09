Ninel Conde calla a todos; celebra sus 44 presumiendo pierna con atrevido bikini: FOTO

View this post on Instagram

Gracias gracias a tod@s por tomarse el tiempo para enviarme un mensaje de felicitaciou0301n ha sido un cumpleanu0303os donde me han hecho sentir muy amada y apoyada. Definitivo uno de los mau0301s especiales de mi vida auu0301n en medio de la prueba Dios nos sustenta ; El nunca nos dijo que no tendriu0301amos aflicciones pero si nos dijo que EL ESTARIu0301A CON NOSOTROS. Recuerda que los chismes o acciones que quieran danu0303arte solo te afectarau0301n si tuu0301 lo permites . Tu eres el duenu0303o de tus emociones y debemos someterlas a las promesas que Dios nos ha dado . #confia #faith @oasisdeamorypaz . #hastavervictoria.