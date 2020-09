Inés Gómez Mont saca su lado más tierno y manda MENSAJE a su esposo: FOTOS

View this post on Instagram

#TBT Hace casi un anu0303o festejando el cumple de mi esposo u2764ufe0f El lunes que viene es su cumpleanu0303os y me acorde que estando en el hospital le dije; u201cperdou0301name por tener que festejar tu cumple aquiu0301, te prometo que el prou0301ximo anu0303o no serau0301 aquiu0301. Te prometo que tu prou0301ximo cumpleanu0303os serau0301 diferente y especial, estaremos todos juntos, yo estareu0301 sana, ya no te dareu0301 mau0301s preocupacionesu201d Hoy gracias a Dios estoy cumpliendo mi promesa!!! No me gusta ver fotos de esos diu0301as tan difiu0301ciles, pues confieso que aun me remueven sentimientos. Pero hoy a un anu0303o de distancia me queda claro que no importa el lugar ni las circunstancias mienstras estemos todos sanos y juntos. Me encanta hoy poder ver todo esto como un recuerdo lleno de aprendizajes y mucho agradecimiento. Me emociona que ya se acerca tu fecha y quiero que sea muy especial para ti. Festejar tu vida cou0301mo te mereces. Por lo pronto me alegra que hoy sabemos que estemos donde estemos, no importa, mientras estemos juntos. Te amo