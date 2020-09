¡Balconeada! Martha Higareda exhibe a Verónica Castro al narrar penoso momento a su lado

View this post on Instagram

Platicando con una amiga las dos hablu00e1bamos de cu00f3mo aumentar el amor propio. No despiertas un du00eda y dices u201cme quiero un montu00f3nu201d y todo se arregla. Quien quiera que te diga que lo repitas una y otra vez, tampoco arregla el problema. Nos quitamos valor cuando no vivimos conforme a nuestros valores. Yo hago esto para ayudarme. Hago una lista de mis valores. Por ejemplo: decir la verdad y practico decir la verdad por un du00eda y luego por dos y luego por una semana y asu00ed se va a formar un hu00e1bito. Cuando llevas varios du00edas diciendo la verdad hasta en las pequeu00f1as cosas, te sientes orgulloso de ti mismo. Cuando uno miente o roba o ve cosas en la tele que son sucias, no vas viviendo conforme a tus valores. Cuando te acuestas con un extrau00f1o, te arrepientes al otro du00eda, u00bfpor que? Porque inconscientemente tu solo te desvalorizas (aunque le digas a tus amigas o amigos que no importa) tu00fa sabes que dentro de ti, hay algo que no hace click y es que no estu00e1s viviendo conforme a tus valores. Si mientes, tu00fa solo te desvalorizas. Pero la buena noticia es que siempre puedes volver a empezar. Empieza por escribir tu lista de valores y escoge uno y practu00edcalo una semana completa. Y luego otro y pru00e1ctica dos por la segunda semana y asu00ed vas agregando valores. Te vas a sentir orgulloso de hacerlo y asu00ed vas a volver a recuperar tu amor propio. Estar en armonu00eda con tus valores hace que estu00e9s orgulloso de ti y por lo tanto que te quieras au00fan mu00e1s. BONITO Du00cdA !