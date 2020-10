Alfredo Adame se lanza contra Andrea Legarreta; la culpa por su falta de trabajo: VIDEO

Alfredo Adame se volvió a colocar en medio de la polémica al arremeter contra Andrea Legarreta y culparla de su actual falta de trabajo y proyectos en la televisión. El actor aseguró ser el "rey del rating".

Esta no es la primera vez que Adame se lanza contra la conductora del programa matutino "Hoy", pues en una ocasión anterior aseguró durante una entrevista que de quedarse con el programa lo primero que haría sería despedir a la Legarreta y sólo se quedaría con Galilea Montijo y "El Negro" Araiza.

Esta vez el actor aseguró durante una entrevista con un grupo de reporteros que es culpa de la conductora el que no cuente con trabajo en este momento, pues asegura que víctima de un veto.

"Me bloquearon en esta empresa por muchas razones, una es Andrea Legarreta y la otra es porque no quise dar el 20 por ciento de mis contratos, de comisiones de los contratos que yo tenía (…) El ejecutivo del cual depende eso me puso el dedo encima”, aseguró Adame.