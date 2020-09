Juan Pablo Medina revela "secretos de guerra"

El actor Juan Pablo Medina se sumó al documental “Secretos de Guerra”, como narrador de los hechos históricos que cuentan la importancia de Latinoamérica en la Segunda Guerra Mundial, cómo varios alemanes llegaron a México, Argentina y Brasil como espías y el rol que jugaron en la batalla.

“Me sorprendí mucho cuando me invitaron, no había imaginado que podía trabajar en un proyecto con ‘History’, es como un sueño cumplido involucrarme con ellos en un material tan interesante y del que aprendí mucho”, comentó el actor, conocido por su papel en “La Casa de las Flores”.

Originalmente, Medina viajaría a Argentina para grabar el documental de cuatro episodios, pero la pandemia del coronavirus cambió los planes, fue entonces como se convirtió en el narrador, algo que lo retó en todos los sentidos, porque nunca lo había hecho.

“Fue un reto enorme, una experiencia increíble, la gente de ‘History’ me tuvo mucha paciencia, porque no sólo es sentarte a leer, tienes que tener una buena entonación, estuve más de ocho horas en el estudio, no fue sencillo, pero me gustó. Cuando leí el material me enteré de cosas durísimas, horribles y es interesante que la gente las conozca”, afirmó.

¿DÓNDE VER “SECRETOS DE GUERRA”?

Entre los secretos que narra, está la historia de “Pancho pistolas”, un gallo bravo que protagonizó una película junto al “Pato Donald” y después se convirtió en el símbolo del Escuadrón 201, que mandó México a guerra.

También hablan de la vida de Hilde Krüger, una actriz alemana que conquistó los escenarios de México y trabajó con Cantinflas, sin embargo, era una espía nazi que buscaba acceder a la esfera política del país a favor de la Alemania Nazi.

“Tras todo esta información, claro que se me antoja trabajar en un proyecto de época, estaría padre hacer algo de las Águilas Aztecas”, explicó el actor.

“Secretos de Guerra” es una producción respaldada por el reconocido historiador Alejandro Rosas para todo el público, se estrena el próximo domingo 6 de septiembre a las 22:35 en History.

Por Patricia Villanueva

kyog

¿Te gustó este contenido?