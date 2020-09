Secuela de 'Borat' será lanzada por Amazon antes de las elecciones en EU

Borat está de regreso, Sacha Baron Cohen ha filmado una secuela de su película de 2006 “Borat! Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan ”que Amazon planea publicar antes de las elecciones.

El gigante del streaming confirmó el martes que adquirió los derechos mundiales de la película. Según se informa, se titula: "Borat: regalo de un mono pornográfico al vicepremier Mikhael Pence para beneficiar a la nación recientemente disminuida de Kazajstán".

Los informes se han acumulado constantemente sobre el proyecto durante todo el verano, ya que se filmó en secreto durante la pandemia. A principios de julio, Rudy Giuliani llamó a la policía sobre Cohen después de una entrevista en la que Cohen emergió en su personaje.

“Este tipo entra corriendo con un loco, lo que yo diría que es un traje rosa transgénero. Era un bikini rosa, con encaje", Giuliani le dijo a Page Six.

En junio, Cohen apareció en un mitin de extrema derecha en Olympia, Washington, haciéndose pasar por patrocinador del evento. Lideró a la multitud en un cántico con carga racial.

Cohen originó el personaje de Borat Sagdiyev, un periodista kazajo ficticio, en su serie "Da Ali G Show". La película de 2006, dirigida por Larry Charles, recaudó 262 millones de dólares en todo el mundo y fue nominada al mejor guión adaptado.

Por: AP

