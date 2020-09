¡Que siempre no! Alfredo Adame busca RECONCILIACIÓN con sus hijos

En el pasado mes de julio, el polémico conductor Alfredo Adame reveló que a había cortado toda relación con los hijos que tuvo con su exesposa Mary Paz Banquells, aunque en un principio solo estaba distanciado de Diego, al paso del tiempo también lo hizo con Sebastián y Alejandro, sin embargo, ahora se retracta y busca una reconciliación con ellos.

Alfredo Adame reveló en una entrevista que su situación familiar, respecto a sus hijos cada vez estaba peor pues en ese momento aseguró que sus hijos no merecían portar su apellido.

En entrevista para la revista TVNotas, el conductor reveló que todo lo que llegó a decir sobre sus hijos en el pasado fueron parte del enojo que tenía en ese momento, sin embargo, ahora es “un hombre nuevo” y espera que ellos se acerquen a él algún día, pues sus hijos fueron quienes fallaron y no él.

“Si yo hubiera hecho algo para dañar la relación o si hubiera sido un mal padre, ya los hubiera buscado, pero no hice nada, entonces no siento la necesidad. Si tarde o temprano les cae el veinte a ellos y quieren hablar conmigo, aquí está su papá”.

Aunque Alfredo Adame está dispuesto a hablar con sus hijos y a dejar atrás todos los malos entendidos y rencores, también asegura que él no será quien busque a Diego, Sabastián y Alejandro pues él no tuvo ninguna culpa del distanciamiento.

“No, ya te comenté que yo no les voy a ofrecer ninguna disculpa ni los voy a buscar; el día que les caiga el veinte a ellos, que me busquen y ya volvemos a ser amigos, como deben ser padre e hijos”.

Una de las condiciones que Alfredo Adame pone a sus hijos para que exista un acercamiento entre ellos es que no lo vean como a una chequera.

“Sí, no tengo problema, nada más que ya cambié las condiciones: si me van a buscar, no es para que sea su chequera o su banco, porque fueron años de sólo estar sacando dinero; si quieren mi apoyo, primero me tienen que demostrar que me quieren como padre”.