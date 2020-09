Mauricio Ochmann estrena cinta en Netflix, pero la pandemia podría aplazar sus otras cintas

View this post on Instagram

Feliz de compartirles el trailer de esta peli @muynetflix en la que me tocu00f3 jugar con los queridos y talentosos @esmepimentel @juanmartinj @veronicalanger @moiarizmendi y mu00e1s banda, con un increu00edble crew/staff bajo la producciu00f3n de @traziendefilms escrita por @lzimbron y @tiare_scanda dirigidos por el querido @salvitaespinosa Se estrena el 2 de OCTUBRE en @netflixlat no se la pierdan!!