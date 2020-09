Mascabrothers regresan al teatro con ajuste a su bolsillo

Freddy y Germán Ortega, mejor conocidos como Los Mascabrothers, regresan al teatro a siete meses de su cierre, con la obra “El Cuarentenorio Cómico”, la cual tendrá sólo 30 por ciento de aforo como parte del protocolo sanitario para prevenir el contagio del coronavirus, por eso el elenco y staff también adaptaron su salario para reactivar la economía.

Cuando las autoridades de la CDMX autorizaron la reapertura de teatros para el día 27, el productor Alex Gou agradeció la medida, pero señaló que sería hasta el 2 de octubre cuando él regresara con sus obras “Cuarentenorio Cómico” y “A Oscuras me da risa”, detallando que como sólo abrirán con el 30 por ciento, los actores también tenían que ajustar su salario.

“Cada actor llegó a un acuerdo, yo fui flexible, hay que reactivar la economía y no puedo cobrar lo de antes, hay que ser solidarios, no se está llenando el teatro, si fueran otros tiempos, es otra cosa, pero aquí todos cobrarán menos para que se empiece a reactivar esto. Ya cuando todo esté ‘normal’, vemos, todo depende de un gran comienzo que es este 30 por ciento, cumpliendo todos los protocolos, porque si nos cuidamos, podemos subir a un 50, por eso todos estamos cooperando, desde el staff”, detalló Germán en entrevista.

El comediante considera que es una buena medida para reactivar la economía y evitar así llegar a una crisis económica, porque eso sería fatal, por eso ve positivo que la gente poco a poco salga, siguiendo las medidas sanitarias, a las calles y centros comerciales a consumir.

Su hermano Freddy detalló que como actores entienden la situación sanitaria que se vive, por eso aceptaron cobrar un sueldo diferente, porque con un elenco tan importante como el del “Cuarentenorio Cómico”, donde ellos trabajan, era imposible regresar con un 30 por ciento y esos salarios.

“Aunque no lo dijera (Alejandro), era de cada uno proponerlo, es una realidad, no estamos haciendo lo que antes, todos nos adaptamos y seguimos esperando que se normalice, ya vendrán otros tiempos. No hay manera (de regresar) con ese elenco al 30 por ciento”, comentó.