Anthony Galindo, ex integrante Menudo es reportado en estado critico tras intento de suicidio

Debido a los fuertes problemas de depresión que padece, el ex integrante del grupo MDO (Menudo), Anthony Galindo, intentó quitarse la vida el pasado fin de semana por lo que se encuentra grave de salud, así lo han reportado sus amigos y familiares.

Según trascendió el artista de 41 años está internado en un hospital de Florida, luego de que atentó contra su vida por la grave depresión que padece. Después de que en redes sociales se especuló sobre la ausencia del cantante fue su familia la que confirmó la información.

“Como familia de Anthony Galindo (Papi Joe) estos últimos días hemos vivido una situación muy delicada y difícil. No hemos querido alarmar a todos hasta no tener un diagnóstico más claro. Sabemos cuánto lo ha querido su público, es por eso que, para no crear más rumores y especulaciones, hoy les comunicamos que Anthony tuvo un intento de suicidio el pasado domingo y se encuentra en estado crítico., compartió su familia en el comunicado.