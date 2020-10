'Ya no estoy aquí” triunfa en los premios Ariel

“Ya no estoy aquí”, de Fernando Frías, fue la cinta más galardonada en la ceremonia número 62 de los premios Ariel, al llevarse 10 de las 13 nominaciones que tenía, entre ellas, Mejor Película, Dirección, Maquillaje, Vestuario, Diseño de Arte y Guion Original.

“Ha sido un camino difícil, por eso le digo a la gente que tiene ideas, que no se desanimen cuando escriban 80 correos y no les contesten, jamás se den por vencidos. Esto es un ejemplo de que se pueden lograr las cosas”, dijo Frías al recibir el galardón a Mejor Dirección.

La cinta también ganó Mejor Edición, Sonido, Fotografía y Actuación Revelación, en esta última categoría se reconoció el trabajo de Juan Daniel García, quien agradeció al director y a su coach que lo ayudó a realizar un buen trabajo.

Con más de tres horas de duración, varios problemas de audio y comunicación, se realizó la la gala con Verónica Toussaint y Roberto Fiesco como anfitriones.La velada inició con un video del avance del movimiento #YaEsHora, que se creó en la premiación del año pasado con el fin de alzar la voz por los feminicidios que hay en el país, fomentar la igualdad y mejorar las circunstancias para las mujeres en la industria cinematográfica.

“El cine pasa por momentos críticos, no sólo por la recesión económica, sino porque hacer cine se vuelve cada vez más complicado, la falta de recursos, los protocolos y distanciamiento lo pone difícil”, comentó Verónica Toussaint. Mientras que Roberto Fiesco, su co anfitrión, comentó: “Queremos honrar el trabajo de nuestros compañeros aunque sea a través de una pantalla y no de manera presencial”.

El primer galardonado fue Raúl Briones como Mejor Coactuación Masculina por “Asfixia”, quien comentó que la cultura fue mucho antes que el dinero, por lo que si se prioriza el dinero antes que la cultura, la sociedad está destinada al fracaso. Su compañera de reparto, Mónica del Carmen también ganó Mejor Coactuación Femenina, pero por problemas de comunicación no pudo conectarse.

Entre los discursos de los ganadores resaltó el mensaje de apoyo a la industria cinematográfica, pero el más claro fue el de la presidenta de la presidenta de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC), Mónica Lozano:

“La cultura no debe pensarse como un gasto, no es un adorno, no es un bien prescindible desde el cine podemos también contribuir en la construcción de un nuevo y mejor México, los trabajadores y creadores cinematográficos no somos el enemigo, por el contrario tenemos un compromiso con la realidad de nuestro país, trabajemos por una política cultural que garantice la existencia del cine mexicano”, afirmó.