"Vuelvo a sonreír": Consuelo Duval se recupera del Covid-19

La conductora y actriz mexicana, Consuelo Duval, reveló que por fin está libre de Covid-19, tras una semana de confirmar que tenia la enfermedad.

Esta mañana de domingo, mediante su cuenta oficial de Instagram, la actriz de La Familia P.Luche comentó a sus 4.1 millones de seguidores que había sido dada de alta pues ya dio negativo a coronavirus.

Consuelo compartió una serie de instantáneas en las que aparece de lo más sonriente y con este mensaje dio la increíble noticia a sus fans.

"¡Hoy vuelvo a sonreír con el alma! He sido dada de alta y el covid ya NO está en mi cuerpo!! GRACIAS A DIOS POR SOBRE TODAS LAS COSAS por no soltarme nunca de su mano", escribió la conductora.

La publicación de Consuelo encantó a sus miles de admiradores, quienes no han parado de enviarle mensajes de aliento y cariño así como más de 23 mil me gusta.

Por Redacción Digital El Heraldo de México mavr