VIDEO VIRAL: “Rey Grupero” le roba un beso a Lucía Méndez; la actriz enfurece y lo cachetea

Sin duda esta semana que termina no fue de muchas alegrías para Lucía Méndez, pues fue exhibida haciendo playback y recientemente el famoso youtuber conocido como “Rey Grupero”, le robó un beso a la fuerza lo que generó la ira de la actriz.

A pesar de que para el youtuber, conocido por su forma de ser irreverentes y hasta cierto grado irrespetuosa, la acción pareció graciosa, para la actriz y cantante no lo fue por lo que su reacción fue propinarle una fuerte cachetada y gritarle “¿Qué te pasa?”.

Luego de que las imágenes se dieran a conocer, cientos de internautas han condenado la acción, pues la consideran una gran falta de respeto para una mujer como Lucía Méndez.

Sin importar las críticas y señalamientos de los que ha sido objeto tras este “beso robado”, en su cuenta de Instagram “Rey Grupero”, ha presumido que le dio un “besote” a Lucía Méndez compartiendo un video del incómodo momento que hizo pasar a la actriz.

Además de alardear en su red social sobre el “beso robado”, “Rey Grupero” subió a su cuenta una grabación contando toda la historia del beso, reconociendo que la actriz se enojó mucho.

Pese a la molestia de la actriz, llamó la atención que el youtuber, no le ofreció ninguna disculpa, sin embargo, sí se la dio al productor Pedro Moctezuma, quien lo invitó al programa en el que se “aprovechó” de la diva.

“Hoy quiero platicarles una historia triste y feliz. Él es Pedrito Moctezuma y me está invitando a un programa con la diva Lucía Méndez. Lo único que tengo que hacer es pintar y portarme bien. Yo me estaba portando bien, pero me empezaron a molestar. Andaban risa y risa porque me hicieron calzón chino. Yo aguante vara y hasta bailé. Pero al entregar el cuadro, viene con sorpresa”, explicó.