Melannie, de 'Survivor México', vuelve locas a las redes tras tremendo baile

View this post on Instagram

Gracias a todos los que fueron hoy! Espero que ustedes tambiu00e9n la hayan disfrutado tanto como yo. Sinceramente me costu00f3 montarla porque estoy desentrenadisima! Pero seguiremos en proceso ud83dudcaaud83cudffd Los quierooo con todo mi corazu00f3n! coreo: Mel ud83dude4bud83cudffdu200du2640ufe0f Bailarinas: @azucena.rgd @andreayam02 @baila.bntd @palomamami #GoteoPalomaMami #BNTD #Dance #coreo #coreoGoteo #coreografia #Dancelife No tengo los derechos de la mu00fasica