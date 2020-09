VIDEO: ¡Por fin! kalimba confiesa relación con Aislinn Derbez; le escribió todo un DISCO

Años después de que corriera el rumor de una presunta relación entre el cantante Kalimba y la actriz Aislinn Derbez, fue el intérprete de Duele quien reveló que sí fueron pareja él y la hija de Eugenio Derbez. Además, contó detalles bastante íntimos sobre su relación, hasta confesó que le escribió todo un disco.

En el programa de Karla Díaz, integrante de las JNS, Kalimba confesó cómo Aislinn lo enamoró. Abrió su corazón e incluso comentó que todo el disco NegroKlaro fue dedicado para ella, aunque dijo que existen dos canciones que le recuerda mucho lo que fue su relación.

“Hay dos canciones que se me hacen las canciones más bonitas que he escrito. Las más bonitas que he escrito, porque mi corazón estaba en un lugar donde no se había querido esconder al 100% son Guanabaya y Huellas , compartió el cantautor.

El OV7 también dijo que estaban muy enamorados, al grado de que ella quería dejar su escuela en Nueva York para verlo por más tiempo; sin embargo, al final él terminó la relación para que ella terminara sus estudios.

Aquí el momento en que Kalimba lo revela TODO

Aislinn confesó el método al que recurrió para superar su reciente ruptura amorosa; titulado A la mala, la actriz abordó el tema en compañía de la escritora Lina Holtman, con quien confesó que prefirió enfrentar su ruptura desde el llano, y a la distancia.

“Yo soy de las dice: ‘¡Ah! ¿esto me duele?, pues voy a ver todas las fotos, voy a ver todo lo que viví con él … lo voy a ver ahorita, lo voy a sentir ahorita y voy a dejar que me duela y voy a llorar, (…) y voy a sentir que se me va la vida, y voy a sentir que me estoy muriendo, pero voy a hacerlo hasta que pueda seguir viendo esa foto y ya no me duela. Porque lo hago ahorita en una semana ya no lo voy a sentir”, publicó Aislinn Derbez.