Martha Figueroa rompió el silencio, narra las MENTIRAS que "Ventaneando" le dijo para correrla: VIDEO

La popular conductora de espectáculos Martha Figueroa reveló a sus seguidores en redes sociales la manera en cómo fue despedida del programa Ventaneando y el conjunto de mentiras que le crearon para que dejara de formar parte del equipo.

En los 24 años de existencia de Ventaneando, han sido diversos los conductores y conductoras que han pasado por el set y que también dejaron su huella, entre ellos Juan José Origel y Martha Figueroa, ahora grandes amigos y compañeros de programa. Por lo que el público aún recuerda el paso de Figueroa por el popular programa de espectáculos.

En este contexto, algunos de los seguidores de Marta Figueroa en redes sociales le preguntaron cuáles habían sido los motivos de su salida de Ventaneando, por lo que la conductora de Con Permiso decidió dar su versión de los hechos, mismos que se remontan al Mundial de Futbol Francia 1998.

“Me engañaron” para que me saliera

Martha Figueroa narró que a finales de la década de los 90, Juan José Origel y ella llevaban un año como conductores en Ventaneando, sin embargo, “Pepillo” Origel dejó la producción y fue el momento en el que las cosas comenzaron a tomar otro giro:

“En cuanto cumplimos un año, Juan José se fue y ahí empezó la cosa fea. Yo me llevaba increíble con la Chapoy, éramos amigas, yo la quería muchísimo y creo que ella a mí', narró la conductora de Con Permiso.

Con la partida de “Pepillo Origel” las cosas se complicaron para Martha Figueroa pese a que la enviaron a trabajar como parte del equipo de Juan Ramón Fernández durante el Mundial de Futbol Francia 1998: “Me invitan a irme con José Ramón Fernández y Los Protagonistas al Mundial de Francia 98. Dije que sí porque para mí era increíble trabajar con José Ramón', agregó.

El regreso al foro

Al concluir el Mundial de Futbol, Martha Figueroa regresa al foro de Ventaneando y se encuentra con una sorpresiva noticia: “Pati (Chapoy) un día me llamó y me dijo: ‘cambiaron mucho las cosas cuando tú estabas y la verdad es que te fue tan bien; me la volteó, te fue tan padre que queremos que tengas tu propio programa, y que ya no estés en Ventaneando”, reveló Figueroa.

Tras este comentario Martha Figueroa respondió: “Yo dije ay sí, gracias, porque la verdad es que ya no me querían ni yo a ellos. A la hora que me despiden de Ventaneando, me la hicieron en las trajineras de Xochimilco un día que grabamos el programa. Fue como a las 11 de la mañana un miércoles, no había nadie, no había nada, ahí me hicieron la despedida”, explicó.

Este despido significó para Martha Figueroa un tipo de negociación ya que el último día Paty Chapoy la llamó a su oficina y se despidió de ella de manera aparentemente cortés, relató: “Ay, que te vaya padrísimo”, se despidió Paty de ella; “Y así me fui, abrazo, beso, medio me quitaron la ley del hielo para despedirse de mí y ya me la volvieron a aplicar”, concluyó la conductora y periodista.

Por Redacción Digital El Heraldo de México

