Exatlón México: Ernesto Cázares comparte romántica FOTO junto a su novia

Eres lo mejor que me ha pasado en la vida , gracias por apoyarme en cada una de mis metas , por estar a mi lado en la buenas y las malas , TE CIELO me encanta estar para ti como tuu0301 lo estau0301s para miu0301 , eres mi motivo y mi inspiracion . GRACIAS POR TODO EL AMOR INCONDICIONAL QUE ME DAS CADA DIA Y POR ESPERARME CON LOS BRAZOS ABIERTOS HASTA MI REGRESO . Mi pedacito de cielo , te adoro . #TeAmo