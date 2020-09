JNS regresa a los escenarios con "Metamorfosis Tour" en concierto virtual

View this post on Instagram

Atentos a los horarios de sus ciudades u26a0ufe0f Estamos a tan su00f3lo 4ufe0fu20e3 du00edas del #MetamorfosisOnline y puedes ser parte de esta noche desde cualquier lugar del mundo ud83dudc83ud83cudffcud83cudf0e - Boletos en @eticketmx ud83cudfab