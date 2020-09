Andrés García desea de nuevo encontrar el amor con una jovencita

El actor mexicano Andrés García de 79 años, durante una entrevista con el programa "Ventaneando" reveló que actualmente su esposa Margarita no le quiere firma el divorcio, sin embargo pese a esta situación no descarta encontrar el amor nuevamente con una jovencita.

Por otro lado comentó que actualmente esta viviendo uno de los momentos más difíciles en su vida por la separación por la que está pasando.

“Es el peor momento porque justamente la pandemia que nos separa a todos los seres humanos nos ha separado en el momento quizás de estar juntos, pero el destino quiso que así fuera que ya se agotara esta relación y te digo no es el mejor momento, pero ánimo no puedo mandar una relación y andar pelando y con malas caras”, comentó.

Aún comen juntos

Además el actor confesó que a veces comen juntos o en su casa o en la de él, pero ha dejado en claro que no quiere decir que van regresar.

“Ella no se quiere divorciar cada cual hace su vida y tan tan tampoco no sé cuál sea el caso, pero no me pasa nada no divorciarme, pero cada cual hace su vida y listo”, finalizó.

Por Redacción Digital El Heraldo de México

