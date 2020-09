Anahí habla de la anorexia; esto fue lo que le dijo un productor y desató el problema: VIDEO

Anahí es una de las mujeres más hermosas del medio del espectáculo, además es una de las actrices y cantantes más queridas en toda Latinoamérica debido a su participación en Rebelde, sin embargo llegar hasta ese punto de su carrera no fue algo sencillo pues tuvo que enfrentarse con una terrible enfermedad: la anorexia.

Como nunca lo había hecho, Anahí decidió abrir su corazón con el conferencista Daniel Habif a quien le reveló los detalles de qué fue lo que detonó que cayera en la anorexia, cuando apenas era una adolescente.

"Cuando yo estaba muy chiquita, adolescente, como a los 13 o 14 años, esto si no lo he contado, una vez en Televisa un productor, que claro que no te voy a decir quién es, iba a ser el productor de A mil por hora, que después fue Pedro Damián. El productor que iba a hacer antes esa novela llega conmigo y me dice: "Oye, Anahí, tú quieres ser la protagonista de esta novela pero la protagonista tiene que estar flaquita, no puede ser gordita'”,contó Anahí