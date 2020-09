Talina Fernández revela las serias razones por las que no deja de fumar: VIDEO

Talina Fernández reveló en una entrevista las razones del porqué tiene una fuerte adicción al tabaco; fue durante una entrevista que sostuvo con Montserrat Oliver y Yolanda Andrade en donde habló sobre su vida, sus experiencias y el momento actual que se encuentra viviendo

La popular conductora acudió como invitada especial al programa, Montse & Joe, que conducen Montserrat Oliver y Yolanda Andrade, en donde conversó a profundidad sobre su gusto por el cigarro aún a sus casi 80 años de edad.

Tanto Yolanda como Montserrat le hicieron ver que el consumo de tabaco le hace al a su salud, por lo que la famosa conductora habló abiertamente sobre el tema, sobre su adicción al vicio y sus asuntos personales que la llevaron a no dejarlo.

“No bebo alcohol desde hace 25 años”

Durante la transmisión del programa Montse & Joe Talina Fernández explicó qué situación la condujo hasta el momento en el que se encuentra actualmente: “Fumo como si tuviera un hijo en la cárcel, pos mira, no hago el amor, no bebo, ni una gota desde hace 25 años, el alcohol me dejó a mí, me empezó a dar taquicardia, acabe mal, me tuvieron que operar del corazón, ya no tomo ni una gota", explicó la conductora.

“No bebo, no hago el amor y ¿quieres que deje de fumar? Una chancita de tener algún vicio por favor, la carne de puerco me cae mal, la de buey me cae peor", bromeó Talina Fernández, quien además compartió detalles sobre la vida que se encuentra viviendo en estos momentos, así como su regreso a la televisión.

Entre risas y bromas, Montse Oliver y Yolanda Andrade comentaron anécdotas que Talina ha vivido en sus casi seis décadas de trayectoria en la comunicación y la conducción.

¿Eres víctima o testigo de un delito? Entonces acércate a ‘La H que te escucha’ y emite tu denuncia ciudadana. pic.twitter.com/3VpNig4zjH — El Heraldo de México (@heraldodemexico) November 7, 2019

Por Redacción Digital El Heraldo de México

Mypr