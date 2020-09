Camila Ibarra se inspira en su vida para hacer Mediocre

Cansada de los estereotipos que había en la televisión, Camila Ibarra creó Mediocre, una serie en la que habla de la depresión, las relaciones tóxicas, el suicidio y la crisis de la edad en la adolescencia y que está inspirada en algunos pasajes de su vida, potencializados con la ficción.

“Aún creciendo con los privilegios que tuve, los personajes que me daban tenían una trama de la amiga gordita chistosa, entonces me pregunté por qué tenía que ser la que nunca era protagonista o la fea, no quería representar eso y me puse a escribir un personaje donde el centro no fuera lo inadecuado que es mi cuerpo para estar en televisión”, afirmó Camila, hija de Epigmenio Ibarra.

La joven de 26 años decidió hacer una historia real, humana y mostrando la diversidad de personajes, para los cuales eligió a su grupo de amigos, porque parte de cada papel también está inspirado en ellos. Y es que “Mediocre” cuenta la historia de “Natalia”, una joven que despierta en su cumpleaños en una habitación de hospital y por medio de flashbacks muestra que estuvo a punto de suicidarse, por lo sola que se sentía y tener el corazón roto.

“Todos los personajes pasan por distintas crisis de salud mental, como la depresión, a los cuales a veces, no se les da importancia, porque creen que es parte de la adolescencia y no es así, es una etapa en la que formas tu identidad”, señaló Ibarra, quien también escribió la serie “El Club”.

En esta historia, Ibarra también presenta masculinidades distintas, ya que considera que la mejor forma de cambiar la mentalidad de los hombres es mostrando las distintas personalidades que tienen y borrar la idea de que ellos no lloran, porque son seres humanos con varias fragilidades.

“Hay que construir otro modelo de hombres, dejarlos ser y crear mujeres fuertes. Hace falta mucha diversidad de pieles y hacer un esfuerzo por dar mayor espacio a todos. Que las mujeres tengamos un rol importante y los hombres sean más sensibles”, detalló.

En la serie también participan Zua Grecia, Jorge Caballero, Greta Cervantes, Emilio Cuaik y Tatiana del Real, quienes compartieron la opinión de la falta de diversidad en la pantalla chica, por eso se sienten emocionados de presentar esta historia que grabaron hace cinco años, en un momento donde se necesita hablar de la salud mental.

Por Redacción El Heraldo de México

lctl