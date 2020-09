Alfredo Adame asegura que correrá a Andrea Legarreta si se queda con "Hoy"

Alfredo Adame vuelve a colocarse en medio de la polémica, esto luego de que declarara que de quedarse como productor del programa matutino "Hoy" a la primera que correría sería a Andrea Legarreta.

El conductor y actor ha sido calificado como misógino luego de que arremetiera en reiteradas ocasiones contra algunas conductoras, entre ellas Andrea Legarreta con quien tuvo algunos encuentros, lo que lo llevaría a tomar la decisión de sacarla del programa matutino.

“No pues no ves que cuando me dijeron ‘te lo damos’, y me dijeron qué cambios harías y lo primero que dije fue correr a Andrea Legarreta y eso me costó que no me lo dieran”, comentó para diferentes medios.