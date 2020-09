Vicente Fernández: Su nuera revela todas las CIRUGÍAS que se ha realizado

Mariana González Padilla, novia de Vicente Fernández Jr., sorprendió a todos sus fans al hablar abiertamente, y sin temor a la crítica, acerca de todos los “retoques” a los que se ha sometido y las cirugías que se ha realizado a lo largo de su vida.

La bella nuera del ídolo de México, Vicente Fernández, ha acaparado los reflectores desde que comenzó su relación con el hijo del “Charro de Huentitlán” y se ha robado los suspiros de miles de seguidores que siguen de manera cercana sus redes sociales, en donde suele compartir fotografías mostrando su escultural y bien definido cuerpo.

González Padilla de dedica es empresaria y se dedica, junto a su familia, a la producción y venta de huevo en un rancho que tienen en su natal Tepatitlán, Jalisco, un negocio familiar que le ha permitido vivir de manera holgada y también darse ciertos lujos.

Es la sensación en las redes

La nuera de Don Vicente Fernández, conocida también como la “Kim Kardashian mexicana”, es la sensación en las redes y ahora que cuenta con los reflectores mediáticos sobre ella no ha dudado un segundo en hablar de manera honesta sobre los “retoques”, cirugías y cambios que se ha hecho en su cuerpo.

Mariana González les aseguró a sus miles de admiradores que “todo lo que ven está operado”, fue mediante algunas historias que la guapa empresaria compartió en su cuenta de Instagram en donde les confió sus secretos a sus fans: “Todas podemos estar iguales o hasta mejor porque todo es cirugía plástica. Mi doctor es muy bueno,” explicó.

Gracias al diálogo que sostuvo con sus fans, algunas seguidoras le pidieron información acerca delos procedimientos a los que se ha sometido, por lo que respondió que con gusto estaba dispuesta a asesorar a aquellas interesadas mediante mensajes directos.

Las dietas no le dieron ningún resultado

Mariana González, quien recientemente conoció en persona a su suegro, Vicente Fernández, ya se había referido previamente sobre su cuerpo, en alguna ocasión mencionó se definió como “una mujer fabricada”:

“Yo siempre lo he dicho: soy una mujer fabricada, soy una mujer hecha, soy una mujer toda operada, soy pura producción todo es arreglo. Todo esto que ven lo logro a base de estarme haciendo cosas desde mis ojos, los labios, mi cuerpo”, declaró en aquella ocasión. También reveló que recurrió a las cirugías luego de haberse sometido a ciertas dietas y no haber obtenido resultados.

Fue en una entrevista en el programa Ventaneando en donde la novia de Vicente Fernández Jr. habló sobre sus cambios físicos y reveló las cirugías a las que se sometió: “Me redujeron un poquito más la cintura, me hice la lipomarcación. Y me arreglaron una cirugía en el pecho que no me encantaba. Y fue algo lindísimo porque el que te quiere está en las buenas y en las malas. Y pues, es algo en donde no estás arreglada, está en tu peor. Y yo estoy enamorada de todo este tipo de detalles”, concluyó.

