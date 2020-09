Actrices quieren frenar estereotipos en el cine mexicano

Verónica Langer considera que el cine mexicano aún está en deuda con las mujeres, al existir baja presencia femenina en las producciones, pocas historias protagonizadas por ellas y peor aún, estereotipándolas por la edad, porque pareciera que al tener más de 60 el único papel que hay para ellas es el de una abuelita.

"Hay muchas mujeres en la vida pública que son exitosas profesionalmente o con conflictos familiares interesantes y como sostén de la casa, pero no salimos del típico rol y si ya tienes 60, sólo puedes dar vida a la abuelita. Conozco a muchas personas de mi edad, que no están tejiendo chambritas, sin demeritar a quienes lo hacen", detalló Langer, quien está nominada a Mejor actriz en la próxima ceremonia del Ariel por su trabajo en la película "Clases de historia".

Ellas son las 5 latinas famosas que dominan en Estados Unidos

Langer considera que faltan más papeles de mujeres capaces de observar la situación que las rodea o visibilizar aspectos, más cuando son adultas y tienen una experiencia que les permite narrar su vida: “Por ejemplo, no he visto la historia de una doctora o una política, cuando aquí en México contamos con una secretaria de Gobernación”.

Recordó que hay puestos que las mujeres no pisan en la industria cinematográfica, como él cargar las cámaras, antes era porque pesaban mucho, pero esto ya cambió y aún así no se les da espacio, por eso cree que aún hay un terreno enorme que las féminas deben pelear. “Si no hay tantas mujeres nominadas, es porque se escriben menos historias para ellas, porque calidad hay”, afirmó.

En la edición 72 del premio Ariel, compite contra Mariana Treviño, Cassandra Ciangherotti, Edwarda Gurrola y Giovanna Zacarías, quienes compartieron el punto de vista de Langer, al señalar que debe existir más apertura, no solo en los roles, también en el físico, colores y sabores, tal como en la vida misma.

“Frecuentemente debato conmigo misma, sobre si el cine fomenta ciertas cosas o las refleja, porque por un lado siento que el cine tiene responsabilidad en lo que representa y por otro, su función es reflejar lo que sucede en la sociedad y más allá de lo que se ve en la pantalla grande, las mujeres debemos modificar la forma en la que nos percibimos. En que si te vuelves mamá eso no debería ser solo su identidad, porque puede hacer más cosas y creo que es algo que poco va cambiando”, explicó Ciangherotti.

La película “Clases de historia” es dirigida por Marcelino Islas Hernández y sólo cuenta con la nominación de Verónica.

Cassandra Ciangherotti está nominada por su trabajo en la película “Solteras”.

está nominada por su trabajo en la película “Solteras”. Giovanna Zacarías estelariza la cinta “Sonora” del cineasta Alejandro Springall.

Edwarda Gurrolla compite por su trabajo en “Luciérnagas” y también es la única nominación que tiene el filme.

67 años tiene Verónica Langer.

72 películas ha hecho Langer.

40 años tiene Edwarda Gurrola.

30 créditos como actriz tiene Mariana Treviño.

Por Patricia Villanueva Valdez

