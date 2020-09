Tras cuatro días de ausencia, Kunno regresa a las redes sociales

Duró más la quincena en tu tarjeta de débito, que los días que el "influencer" Kunno fuera de las redes sociales.

Este lunes, tras el paso de cuatro largos días, el muchacho famoso por bailar en TikTok y saludos más caros que un buen curso de estrategia social media, sorprendió a sus fieles seguidores, al regresar con todo y su personalidad a las plataformas digitales.

"Renací", dice Kunno.

Fue mediante su cuenta de Instagram, el también conocido como Papi Kunno que con una serie de fotos pasando junto a una bola disco se dijo de vuelta.

"Renací. Aunque fue poco tiempo para mí fue suficiente. Conecté conmigo. Reencontré mi propósito: brillar y ayudar a otros a salir de la oscuridad. Me desvié. Me equivoqué. Y aunque sé que no muchos me perdonarán ni estarán de acuerdo con lo que hago, digo y soy, pido perdón, agradezco y sepan que evolucioné. Gracias por su incondicional amor y apoyo en todo", escribió Kunno.

También subió una historia en donde dedica un mensaje a todas esas personas que lo han criticado en todo momento.

"Lo que da risa de la gente es que quieren que yo respete y así y ellos son iguales de mierda", finalizó.



Por Redacción Digital El Heraldo de México

mavr