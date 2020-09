Chef Herrera, juez de Masterchef México, aparece golpeado tras pelea con vegano: VIDEO

Uno de los jueces más queridos de todo México es Adrián Herrera, apodado el 'Chef Herrera' y que es parte del reality show de Masterchef México.

El hombre que tiene un carácter agridulce con sus pupilos ahora apareció de manera inesperada todo golpeado en un video publicado en redes sociales.

El Chef Herrera explicó que había tenido una pelea con una persona que era vegana, la cuál comenzó el pleito debido al hecho de que cocina con carne.

"Amigos, me acabo de agarrar a golpes en la calle con un vegano. No sé qué pasó, se puso muy loco el vato, se me acercó a insultarme, a decirme que por qué comía cadáveres, que por qué mataba yo animales", fue parte de lo que comentó el Chef.

Incluso abundó en el hecho de que se veía muy golpeado, pero señaló que a la otra persona le había ido peor porque hasta había quedado inconsciente.

¿Una broma?

Sí, el Chef Herrera jugó una broma en redes sociales ya que dijo que no había existido ninguna pelea, sino que estaba practicando para el Halloween.

