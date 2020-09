Alfredo Adame cortejó a Aleida Nuñez y ella cuenta si esto afectó su relación

El nombre de Alfredo Adame nuevamente vuelve a aparecer en los programas de espectáculos y esta vez el actor y conductor no ha hablado mal de sus hijos, de Carlos Trejo, Andrea Legarreta o alguna de sus exparejas, en esta ocasión , es la actriz Aleida Nuñez quien dio a conocer la vez que Adame le “tiro la onda”.

Y es que aunque pocos conocen sobre su vida sentimental, Aleida Nuñez tiene una relación estable con su novio “Nico” desde hace más de un año y medio, motivo por el que el cortejo de Alfredo Adame hacia la actriz pudo haberle traído problemas.

En enero de este 2020, Alfredo Adame dijo en entrevista para el programa de espectáculos “De Primera Mano” que Aleida se le hacía una mujer muy inteligente y que la amaba, sin embargo, sabía que ésta no le haría caso.

"Es una dama, es un cuero, es un bombón, es una mujer inteligente. De mi Aleida Núñez sólo se pueden decir cosas bonitas. Te amo, Aleida…Lo que pasa es que no creo que me haga caso, soy muy poca cosa para Aleida, soy muy poca cosa. Ella sí es un mujeron, es una dama […] qué mortal no quisiera ser novio de Aleida Núñez y tener una relación con ella” dijo Adame