¡Feliz cumpleaños Keanu Reeves! Fans celebran 56 años del actor con divertidos MEMES

Este miércoles 02 de septiembre el músico, actor y productor (¿existe algo que no haga bien?), Keanu Reeeves, celebra 56 años de vida, un actor que nos ha brindado emblemáticos momentos con sus personajes al formar parte de varias de las grandes franquicias cinemáticas como 'Matrix' y 'John Wick'.

Reeves ha tenido una gran carrera que lo ha llevado a estar en el gusto del público así como en su corazón, si bien ha pasado por algunas malas épocas, el actor se mantiene vigente en la escena del cine y actualmente está trabajando en varios proyectos.

Con motivo de su cumpleaños 56 los usuarios de Twitter inundaron la red social con publicaciones en las que recordaron algunas de sus películas favoritas, sus personajes, pero sobre todo elogiaron la humildad y la amabilidad del actor.

La vida del actor suele ser muy hermética porque así lo prefiere, por lo que existen varias curiosidades al respecto, por ejemplo ¿sabías que su primera aparición en TV fue en un anuncio de Coca-Cola?.

Celebrando con memes

Prácticamente no existe en el planeta persona a la que no le gusten las cintas de Reeves, por ello miles de fans han felicitado al actor en el día de su cumpleaños y por supuesto, los memes no faltaron a tan importante evento. Aquí algunos de los más destacados.

Algunos fan destacaron la grandeza del actor considerándolo “el hombre”

Guste lo que te guste, todos amamos a #KeanuReeves



Vean a este papucho! pic.twitter.com/mCnT2btMCM — Jesh (@Yust_Jesh) September 2, 2020

Muchos recordaron sus años de juventud y las cintas más emblemáticas en las que ha participado

Con su cumpleaños número 56 la pregunta es: ¿Cuál es el mejor papel de #KeanuReeves en toda su carrera? pic.twitter.com/K3cecKtodb — rioyi ? (@rioyi) September 2, 2020





¡Feliz cumpleaños #KeanuReeves! uD83CuDF82uD83CuDF89

El actor está cumpliendo 56 años. ¿Cuál es su mejor interpretación? pic.twitter.com/rNBVaNspH9 — Cinéfilos (@cinefiloos) September 2, 2020

#KeanuReeves Felicidades por tus 56 años así me gustaría verme.. Un hombre humilde.. Y un gran actor pic.twitter.com/wMbRbSYoiq — Christian Morales (@RadioMachM) September 2, 2020

Con su cumpleaños número 56 la pregunta es: ¿Cuál es el mejor papel de #KeanuReeves en toda su carrera? pic.twitter.com/PYJaYuEybJ — Generación MaratonerauD83CuDFA5uD83DuDCFAuD83CuDFAC (@GMaratonera) September 2, 2020

Con motivo del cumpleaños de #KeanuReeves aprovecho para dejar los papeles que ha interpretado que más me gustan uD83CuDF82uD83CuDF82 pic.twitter.com/sfvubHiIse — Javierfrls (@Javierfrls) September 2, 2020

Ted "Theodore" Logan, Kevin Lomax, Jack Traven, Constantine, Shane Falco, Johnny Utah, Johnny Mnemonic, NEO... y el puto John Wick.

HOY EL INMORTAL #KEANUREEVES CUMPLE 56 AÑOS uD83CuDF82



¿Cuáles son vuestras pelis favoritas de Keanu Reeves? pic.twitter.com/r8ncSjellC — WEBBTERTAINMENTuD83CuDF99 (@webbtertainment) September 2, 2020

Así como él idolatra a los perritos, los fans lo idolatran a él

Felíz cumpleaños Sr Wick!!

El cabron mas genial de todos!!!

#KeanuReeves pic.twitter.com/Cmos33MW44 — Gabriel Lezama Brieño (@BrienoLezama) September 2, 2020

Hoy no los va a matar a todos Jonathan porque es su cumpleaños! #KeanuReeves #HappyBirthday pic.twitter.com/7czF7Wlds6 — Juan Diego Noguera (@juanchiinoguera) September 2, 2020

No faltaron quienes hicieron memes chuscos del actor

#KeanuReeves

Hoy cumple años el hombre que me hace dudar de mi heterosexualidad pic.twitter.com/8l4MinXWac — Bryan (@Bryan_stark09) September 2, 2020

#KeanuReeves con 56 años / yo con 42. pic.twitter.com/xyxpIRDEv7 — Dios de la Panceta uD83DuDC37 (@PancetaDios) September 2, 2020

Por: Redacción Digital El Heraldo de México

ssb

¿Te gustó este contenido?