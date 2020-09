Estrenan documental sobre la estafa internacional que afectó a los mexicanos

En menos de dos horas puedes conocer uno de los escándalos financieros más grandes de la historia moderna, que afectó a muchos empresarios, incluidos algunos mexicanos.

El 29 de agosto se estrenó en Youtube “La Estafa de Andorra”, que devela cómo el 10 de marzo de 2015, Banca Privada de Andorra (BPA) fue cerrada por el gobierno para frenar el Movimiento de Independencia de Cataluña, pero que trajo una consecuencia peor para sus clientes, dejó a miles de inversionistas extranjeros sin sus ahorros pues pensaron que sería una gran oportunidad de inversión pero al final guardaron sus capitales en una desmantelada institución.

En el documental se menciona a un mexicano: Salvador Padilla, representante legal de mexicanos afectados por BPA, y declara que “para sostener sus mentiras y cargos falsificados desde el 2015 Andorra ha estado compartiendo con México mentiras y falsedades procedimentales para crear problemas para empresarios mexicanos en nuestro país, ellos usan esa estrategia para crear problemas contra personas inocentes en México”

El filme muestra cómo los inversionistas vieron en Banca una oportunidad para diversificar sus activos pero al final se vieron envueltos en problemas y se le acusó a BPA de “blanqueo de capitales”, con pruebas falsas, por lo que las miles de cuentas que tenían fueron congeladas y las personas, a cinco años del inicio de las investigaciones, aún tienen problemas para recuperar por completo su dinero.

“La Estafa de Andorra” tiene grandes voces, no sólo de víctimas sino de personas dentro de Banca, como Pablo Laplana, Ex subdirector general de negocio internacional de BPA, Isabel Sarmiento, ex directora de cumplimiento de BPA y Santiago de Roseelló, ex director general adjunto del área de control de BPA.

